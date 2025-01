Minaccia di uccidere moglie e figlia,arrestato uomo nel Padovano

Un 48enne italiano è stato arrestato a Villafranca Padovana dai carabinieri dopo che aveva chiamato il 112 annunciando di voler uccidere moglie e figlia.

L'uomo è accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale e di minaccia verso i familiari. L'indagato ieri sera ha chiamato il 112 riferendo di voler uccidere i due familiari. Sul posto è arrivata una pattuglia dell'Arma che ha trovato una donna in strada visibilmente scossa. La vittima ha accompagnato i militari in casa dove c'era il 48enne seduto sul divano con in mano un coltello da cucina, in evidente stato di alterazione psicofisica. Alla vista degli investigatori l'esagitato ha iniziato a minacciare i presenti, continuando ad insultare e minacciare di morte la moglie e la figlia. I carabinieri sono poi riusciti a disarmare, con difficoltà, il 48enne che è stato arrestato e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria ,trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Padova in attesa del rito direttissimo previsto per domani.



