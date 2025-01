Si avvicina ad ex nonostante divieto, arrestato

Un 37enne romeno è stato arrestato dai carabinieri a Mestrino per essersi avvicinato alla casa dell'ex compagna disattendendo così il divieto che gli era stato notificato. L'intervento è avvenuto ieri sera quando una donna ha contattato la linea 112 segnalando la presenza in strada dell'ex compagno, colpito appunto dal provvedimento di divieto di avvicinamento. L'arrivo di una pattuglia dell'Arma ha permesso di individuare e fermare l'uomo segnalato che si trovava a bordo della propria auto parcheggiata in prossimità dell'abitazione dell'ex compagna. Accertata l'identità e il provvedimento a carico del 37enne, i carabinieri hanno arrestato l'uomo informando il magistrato di turno che ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Padova, in attesa del rito direttissimo tenutosi nella mattinata odierna. Il giudice monocratico ha convalidato l'arresto dell'uomo che a seguito di patteggiato è stato condannato a quattro mesi di reclusione.





