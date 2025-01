Sanità Veneto: investimenti per 203 milioni negli ospedali

La Giunta regionale del Veneto, con una delibera proposta dall'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha approvato la prima fase attuativa, relativa al triennio 2025-2027, per gli investimenti previsti negli ospedali di Oderzo (Treviso), Mestre (Venezia), Bassano del Grappa (Vicenza) e Legnago (Verona).

Ora, spiega Lanzarin, "trasmetteremo al ministero della Salute il presente provvedimento al fine di avviare le procedure per la sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma e autorizziamo fin da subito le aziende ad avviare le fasi di progettazione degli interventi individuati con il presente atto".

In particolare, a Oderzo sono previsti interventi di adeguamento sismico e antincendio per 42,3 milioni di euro.

L'intervento prevede anche la costruzione, previa demolizione di esistenti copri di fabbrica e in adiacenza all'ospedale, di un nuovo blocco a 4 piani per la realizzazione del nuovo ingresso, di servizi logistici, della piastra radiologica e di aree di degenza.

All'ospedale dell'Angelo di Mestre prevista la realizzazione dell'Angelino, ampliamento di circa 29mila mq, per un importo di 62 milioni di euro e la ristrutturazione dei locali interni da eseguirsi a seguito dell'entrata in funzione dell'Angelino, per ulteriori 28 milioni di euro. Con il presente programma si dà avvio al 1° stralcio funzionale dell'intervento per l'importo di 58 mln euro per la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica dove verranno trasferiti e potenziati alcuni servizi quali l'area Materno Infantile, la psichiatria, l'endoscopia multidisciplinare, la dialisi e i poliambulatori.

All'ospedale di Bassano è in corso un programma di miglioramento sismico che è suddiviso in vari stralci funzionali per motivi sia organizzativi che economici. In particolare, nel secondo stralcio, del valore di 25 milioni, è previsto l'adeguamento normativo delle aree della Day Surgery, ristrutturando e realizzando complessivamente 5 sale operatorie, e del Blocco Operatorio, ristrutturando e realizzando complessivamente cinque sale operatorie generali ISO 5, una sala operatoria ibrida con angiografo e due sale operatorie robotiche.

Infine, all'ospedale di Legnago saranno realizzati interventi di adeguamento sismico e antincendio da realizzarsi in più fasi.

Lo studio di fattibilità presentato dall'azienda sanitaria, a seguito del parere della Crite, ha evidenziato la necessità di realizzare il nuovo ospedale di in sostituzione dell'esistente per un costo complessivo stimato pari a 142 mln di euro, oltre a sistemazioni esterne e accesso. La prima fase degli interventi previsti, per un importo stimato di 40 mln di euro, è stata inserita all'interno della rimodulazione dell'Accordo di Programma sottoscritto due anni fa.



