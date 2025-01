Malore mentre è alla guida, salvato da soccorso automobilisti e Polizia

Un uomo in viaggio in auto sulla tangenziale di Mestre è stato salvato da due altri automobilisti dopo essere stato colto da un malore al volante, mentre imboccava lo svincolo d'uscita Castellana Est. L'uomo, che è riuscito a fermare l'auto prima di perdere i sensi, è stato prontamente soccorso da due automobilisti che lo seguivano e che lo hanno estratto dalla sua auto e adagiato a terra, praticandogli alcune manovre salvavita in attesa del personale del 118 e della Polizia.

Nel frattempo, il centro operativo di Concessioni Autostradali Venete, avendo avuto contezza dell'accaduto dalle immagini delle telecamere, ha provveduto a mobilitare i soccorsi, chiudendo lo svincolo per facilitarne l'intervento e segnalare agli automobilisti in tangenziale l'evento, in modo da consigliarne l'uscita successiva e mantenere il traffico scorrevole anche per i mezzi di soccorso. Sul posto sono state inviate, oltre all'ambulanza del Suem, le pattuglie della Polizia Stradale di Mestre e gli ausiliari della viabilità di Cav. L'uomo è stato trasferito al vicino ospedale dell'Angelo per le cure necessarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA