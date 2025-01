Incendio coinvolge tre abitazioni, 27 evacuati nel Bellunese

Un incendio sviluppatosi ieri sera in un ex fienile si è poi esteso a tre case di Voltago Agordino (Belluno) costringendo i 27 occupanti ad abbandonare gli stabili. Nessuna persona è rimasta ferita e molti degli evacuati sono poi rientrato a casa.

Le fiamme si sono innescate intorno alle 23 di ieri in un locale adibito a fienile per poi propagarsi a tre abitazioni di contrada. I 27 residenti sono stati quindi fatti evacuare dai vigili del fuoco arrivati sul posto da Agordo e Belluno con personale permanente e volontario, dal distaccamento di Vittorio Veneto e dai distaccamenti volontari di Caprile, Canale D'Agordo e Gosaldo con tre autopompe, 5 autobotti, un'autoscala, un carro aria e altri tre mezzi di supporto per un totale di oltre 35 operatori coadiuvati da funzionario di guardia . I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo di tutta la contrada.

Le fiamme divampate in un locale una volta adibito a fienile si sono subito estese al tetto di tre abitazioni, bruciando completamente la copertura. Ancora in corso questa mattina le operazioni di verifica di eventuali focolai ancora presenti, mentre sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli immobili.

Delle 27 persone evacuate durante la notte: 10 (di cui solo 4 residenti) sono state ospitati da parenti e amici, gli altri 17 hanno potuto fare rientro nelle abitazioni dopo i controlli dei vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA