Pooh Noi amici x sempre, concerto evento da San Marco a Venezia

Sabato 4 gennaio, in esclusiva e in prime-time su Canale 5, andrà in onda "Pooh: Noi Amici X Sempre", il concerto-evento della band per la prima volta in assoluto a Piazza San Marco a Venezia.

Un grandissimo show con la partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker, che ripercorrerà con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ricordi, storie e aneddoti legati ai loro grandi successi, alla loro carriera e ai brani.

Ospiti due grandi nomi della musica italiana: Il Volo e Patty Pravo, che duetteranno con la band. Sul palco anche i ballerini Elena D'Amario e Alessandro Cavallo.

Nati da un'idea di Valerio Negrini, in quasi 60 anni di carriera, i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti e ottenuto un vasto elenco di premi e riconoscimenti. "Pooh: Noi Amici X Sempre" è prodotto da FriendsTv per Rti.



