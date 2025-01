L'Arena di Verona cerca comparse per il 102/o Opera Festival

L'Arena di Verona cerca le comparse in vista del 102/o Opera Festival 2025, che prevede 51 serate di spettacolo dal 13 giugno al 6 settembre prossimi.

In scena e dietro le quinte, per tutta l'estate, vi sono oltre 1.400 lavoratori. La Fondazione è così già alla ricerca di diverse figure professionali, aprendo la raccolta di candidature per le comparse maschili e femminili che daranno vita a Carmen, Aida, La Traviata e Rigoletto nella regia di maestri quali Zeffirelli, De Ana e Poda, autore anche della nuova produzione di Nabucco.

Si cercano persone residenti o domiciliate nel veronese, nate tra il 1967 e il 1977 o tra il 1985 e il 2007. Il bando completo è sul sito della fondazione lirica. Le domande dovranno essere inviate entro il 3 marzo. Allo stesso link è possibile partecipare agli altri bandi aperti per posizioni e incarichi artistici, tecnici e amministrativi, a tempo determinato e indeterminato.



