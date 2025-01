Geolier debutta all'Arena e chiude a Verona il tour 2025

Nuova data del tour 2025 per Geolier, che il 27 settembre, per la prima volta nella carriera, calcherà il palco dell'Arena di Verona. L'appuntamento chiuderà la stagione live dell'artista, che lo vedrà nei palasport in primavera e per due live all'Ippodromo di Agnano a Napoli in estate.

A meno di tre mesi all'inizio del "Geolier live 2025", con inizio il 15 marzo a Jesolo (Venezia), il rapper ha già 'sold out' otto appuntamenti nei palasport e due live del 25 e 26 luglio ad Agnano, il palco con maggiore capienza per la musica live a Napoli.



