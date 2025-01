Auto in bilico sull'argine del Muson, paura per il guidatore

Paura ieri sera a Santa Maria di Sala (Venezia) per il guidatore di una Fiat 500 che si è fermata in bilico sulla scarpata dell'argine del fiume Muson, rischiando di finire in acqua.

L'uomo alla guida era rimasto bloccato, per le precarie condizioni di sicurezza dell'auto che rischiava di rovesciarsi e cadere nel fiume. I primi ad intervenire sono stati alcuni passanti, che hanno legato la vettura a un trattore.

Sono quindi arrivati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Mirano e da Mestre, che hanno ulteriormente rinforzato le corde, poi facendo uscire dal lato passeggero l'uomo, che è risalito sulla strada. Successivamente si è provveduto al recupero dell'auto, dopo circa due ore e mezza di intervento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA