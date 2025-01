Il Venezia ha comunicato la cessione a titolo definitivo del centrocampista Luca Fiordilino alla Triestina, che milita in serie C.

Giunto in laguna nella stagione 2019/2020, 28 anni, Fiordilino ha totalizzato 112 presenze con quattro gol e un assist fra Serie B, Serie A e Coppa Italia con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie nella stagione 2020/2021.



