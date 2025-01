Venezia, Di Francesco attende rinforzi dal mercato per salvezza

Il Venezia è una delle società più attive sul calciomercato che si è appena riaperto, nel tentativo di consegnare a Di Francesco dei rinforzi per cercare la salvezza, che attualmente dista solo 3 punti.

In queste ore, sembrano caldissime le piste che portano a Zerbin del Napoli, Conde dello Zurigo e Caldirola del Monza, quest'ultimo chiamato a prendere il posto in rosa di Svoboda, fuori per il resto della stagione dopo l'infortunio al ginocchio.

C'è, poi, da capire se effettivamente sarà la volta buona per l'arrivo di Giulio Maggiore dalla Salernitana, il cui trasferimento a fine agosto saltò per pochi istanti di ritardo nella consegna dei documenti. In attesa di sapere cosa arriverà dal mercato, il tecnico si concentra sulla gara interna con l'Empoli di sabato pomeriggio, che in caso di vittoria permetterebbe di dimezzare il divario dai toscani, con un intero girone per poi cercare di colmarlo.

Sono sulla strada del recupero Duncan e Sagrado e pure Raimondo, che tuttavia pare destinato a lasciare la laguna per andare a giocare con continuità in B.







