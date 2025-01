Picchia e minaccia i genitori, 43enne arrestato a Treviso

La questura di Treviso ha arrestato un 43enne per aver picchiato e maltrattato i propri genitori ultra sessantacinquenni. Gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata al 113 da parte di una vicina di casa delle vittime che segnalava una lite ed era allarmata grida provenienti dall'abitazione..

Una volta giunti all'interno dell'appartamento, i poliziotti hanno notato il 43enne, in stato di alterazione alcolica, che urlava e minacciava i genitori, tentando anche di colpire la madre con uno schiaffo, senza riuscirvi solo per via del provvidenziale intervento di uno degli agenti. Dopo aver fermato l'uomo, gli investigatori hanno appreso che l'indagato aveva colpito i genitori con schiaffi, pugni e calci. Il 43enne era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e il questore, la scorsa primavera, aveva emesso nei suoi confronti il provvedimento di ammonimento. Ora è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere deciso dall'autorità Giudiziaria,



