Entra nella casa della moglie nonostante divieto, arrestato

I carabinieri di Villorba hanno arrestato uno straniero di 40 anni per essere entrato in casa della moglie disattendendo così il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il fatto è avvenuto a Spresiano. L'uomo si è presentato nella casa della vittima e con un futile pretesto è entrato senza volersi poi allontanare.

La donna ha chiamato il 112 e i carabinieri intervenuti sul posto hanno evitato che la situazione degenerasse. L'udienza per direttissima, disposta questa mattina, su richiesta dell'autorità giudiziaria, si è conclusa con la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere dell'uomo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA