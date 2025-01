Venezia, incendi in hotel e in una terrazza a Capodanno

Un incendio ha coinvolto poco dopo la mezzanotte una camera dell'hotel San Cassian a Venezia, durante i festeggiamenti del nuovo anno. Nessuna persona è rimasta ferita, ma tutta la struttura di 36 stanze è stata evacuata.

Le squadre dei vigili del fuoco sono accorse con due autopompe lagunari e 10 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, e hanno spento le fiamme, sviluppatesi nel bagno, evitando il coinvolgimento del resto della struttura. Le fiamme hanno reso inagibile anche la stanza sottostante a quella interessata. Gli ospiti sono stati trasferiti in un'altra struttura, mentre gli altri hanno potuto fare rientro all'hotel.

Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso, bonifica e controllo sono terminate dopo le 3:30.

Poco dopo le 4, altro intervento dei vigili del fuoco in Campo San Maurizio, per il principio d'incendio di un'altana di un'abitazione di sei piani. Le fiamme hanno solo intaccato la struttura di legno e l'arredo esterno, evitando un incendio dell'abitazione. Le cause sono probabilmente riconducibili ai festeggiamenti di capodanno. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima dell'alba.



