In 350 partecipano al 'Tuffo di Capodanno' a Jesolo

Temperatura dell'acqua di circa 8 gradi e 350 partecipanti per la quarta edizione del "Tuffo di Capodanno", evento organizzato da Just Friends Onlus con il supporto del Comune di Jesolo (Venezia), che si è svolto stamani sull'arenile della località balneare veneziana.

Il ricavato dell'evento viene devoluto interamente in beneficenza a favore dell'associazione, che ha come obiettivo quello di sviluppare progetti di inclusione sociale, e raccogliere fondi a favore di bambini e adolescenti con disabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA