Capodanno, quattro feriti per i botti nel Vicentino

Sono quattro i feriti nel Vicentino, secondo un primo bilancio della notte tra San Silvestro e Capodanno segnalato dalla Questura di Vicenza.

L'episodio più grave si è verificato prima della mezzanotte a Malo, dove lo scoppio di un grosso petardo ha causato il ferimento di due 14enni. Uno di loro ha riportato ustioni e ferite alla mano destra, alla gamba e all'occhio sinistro, ed è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'ospedale San Bortolo di Vicenza con una prognosi di 30 giorni, il secondo a Verona con 40 giorni di prognosi per ferite alla gambe.

A Gambellara, poco dopo la mezzanotte, un uomo ha sparato con una pistola lanciarazzi per festeggiare il nuovo anno ma si è ferito alla mano destra ed è stato soccorso e trasportato all'ospedale di San Bonifacio (Verona). A Recoaro Terme un altro minorenne è rimasto ferito alla mano destra dallo scoppio di un petardo: è stato portato all'ospedale di Peschiera del Garda (Verona) per le cure del caso.



