A Venezia il 22/o concerto di Capodanno con Harding

A Venezia è stata nuovamente la musica a inaugurare il 2025, sulle note di Beethoven, Bizet, Puccini, Verdi, con l'ormai tradizionale concerto di Capodanno al Teatro La Fenice, trasmesso in diretta anche su Rai1. A dirigere l'edizione numero 22 dell'evento è stato Daniel Harding, che ha guidato l'Orchestra, il Coro della Fenice - preparato da Alfonso Caiani - e i due solisti, il soprano Mariangela Sicilia e il tenore Francesco Demuro. Il programma musicale del concerto si è composto di due parti: una prima esclusivamente orchestrale, con l'esecuzione della Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven, e una seconda parte di arie e passi corali dal repertorio operistico più amato, concluso con i classici "Va, pensiero, sull'ali dorate" dal Nabucco di Giuseppe Verdi, "Padre Augusto" dalla Turandot di Giacomo Puccini e con il brindisi "Libiam ne' lieti calici" dalla Traviata di Verdi. Questa seconda parte è stata trasmessa in diretta televisiva da Rai1, e poi riproposta in differita su Rai5. La versione integrale viene trasmessa su Rai Radio3 nel pomeriggio e su Rai5 giovedì 27 febbraio alle 21.15. Le immagini live del concerto sono state inframmezzate dalle coreografie ideate per l'occasione da Marcos Morau per gli artisti di Aterballetto. I ballerini della compagnia di Reggio Emilia hanno danzato in luoghi iconici di Venezia, tra calli e campi, ma anche a bordo di un vaporetto, con la collaborazione del Comune di Venezia, Vela e VeneziaUnica, che hanno facilitato i lavori di ripresa.



