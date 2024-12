Tony Effe al guinzaglio nell'opera dello street artist Orlando

Questa mattina, a Padova, è apparsa una nuova opera dello street artist veneto Orlando. L'opera raffigura una caricatura del rapper Tony Effe, messo al guinzaglio e tenuto da una figura femminile. Il lavoro è stato posto a Prato della Valle, proprio davanti al palco in cui questa sera si terrà il concerto di Capodanno.

Questo intervento satirico si unisce alle critiche rivolte al rapper, recentemente escluso dal concerto di capodanno in piazza a Roma per i contenuti sessisti dei suoi testi. L'opera è accompagnata da versi di critica che riflettono il messaggio dell'artista: Libertà di espressione, fondamentale, è importante che ci sia, ma è bene che si fermi laddove va a svilire un'intera categoria. Donne al guinzaglio, donne da zittire, nessuna libertà per chi persiste nella direzione malsana che si cerca di invertire.quando tutto sta andando a fuoco, nessuno può esser libero di esprimersi accendendo un cerino in più per gioco.

Orlando, noto per le sue opere provocatorie e critiche sociali, ha scelto di affrontare il tema della libertà di espressione e dei limiti che essa dovrebbe avere quando si tratta di rispetto e dignità umana. La sua opera invita a riflettere sull'importanza di non utilizzare la libertà di espressione per perpetuare stereotipi e discriminazioni.

Tony Effe, rapper controverso, è stato recentemente escluso dal concerto di capodanno in piazza a Roma a causa dei contenuti sessisti presenti nei suoi testi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA