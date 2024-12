Cortina, l'Audi Fis Ski World Cup con il bus del tifoso

Si avvicina l'appuntamento con la Cortina Audi Fis Ski World Cup 2025, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le date da segnare in rosso sul calendario sono quelle di sabato 18 e domenica 19 gennaio, un fine settimana nel quale le campionesse della velocità si sfideranno prima in discesa e poi in superG.

Per assistere dal vivo allo spettacolo, in zona arrivo appassionati e tifosi hanno a disposizione tre aree, il Parterre, la Tribuna e il Prosecco Doc Sparkling Corner.

Fondazione Cortina, la realtà organizzatrice dell'evento, sta curando l'allestimento della finish area ai piedi della Olympia delle Tofane dove, per la due giorni di gare, proporrà animazione, musica e servizi di food&beverage che accompagneranno il pubblico non solo prima e durante gli eventi ma anche dopo, per un week-end che vuole essere non solamente un evento agonistico dagli alti contenuti tecnici ma anche una vera e propria festa dello sci.

Come consuetudine, Fondazione Cortina ha pensato anche a facilitare l'arrivo dei tifosi a quella che rappresenta una delle piste più iconiche del circo bianco, mettendo a disposizione un servizio bus.



