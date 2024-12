Alle 3.40 di stamane in Carabinieri di Cittadella dono intervenuti a Santa Giustina in Colle, presso filiale Banca Monte dei Paschi di Siena, dove ignoti malfattori hanno causato esplosione della cassa continua allontanandosi prima dell'arrivo dei militari. Indagini in corso.



