Treviso, sequestrati 3,5 quintali fuochi Capodanno illegali

Tre quintali e mezzo di fuochi d'artificio illegali sono stati sequestrati dalla polizia amministrat8iva della Questura di Treviso ad un 32enne italiano della zona del Montello, con precedenti specifici. L'uomo è stato denunciato detenzione illegale di materiale esplodente.

L'indagine rientra nell'ambito dell'attività di vigilanza sul commercio e la detenzione di manufatti pirotecnici, disposta dal Questore di Treviso, Alessandra Simone, in prossimità dei festeggiamenti del Capodanno.

I fuochi artificiali erano all'interno di un capannone situato in una zona abitata, di proprietà dell'uomo: di tratta di circa 600 articoli pirotecnici, detenuti illegalmente, del peso complessivo di oltre 360 chilogrammi, di cui 120 kg di polvere da sparo. I fuochi erano caratterizzati da una potenzialità offensiva molto elevata. Il sequestro ha tratto origine da un'indagine condotta dalla Polizia di Stato, che ha intercettato l'acquisto del materiale pirotecnico da parte del trentaduenne attraverso un circuito di vendita illegale via internet.



