Pedaggi Pedemontana Veneta ridotti del 60%

Per la superstrada Pedemontana Veneta, in esercizio da soli sette mesi di esercizio e con un tasso di traffico di 80mila veicoli al giorno, arriva lo sconto del 60% sui pedaggi. Lo ha annunciato, oggi a Venezia, il presidente del Veneto Luca Zaia, insieme alla vice presidente Elisa De Berti.

Il meccanismo, previsto con utilizzo obbligatorio del telepass e che riguarda tutti gli automobilisti, non solo chi abita nella zona interessata dall'infrastruttura, vale per la copertura massima di 25 chilometri per due volte al giorno, senza poter fare il cosiddetto 'tornello' ovvero uscire e rientrare dalla stessa barriera per avere lo sconto. Ne potranno usufruire solo le auto e i furgoni, con tariffe massime che passano dai 4,20 euro all' 1,68 per i 25 chilometri fino al passaggio da 0,90 euro agli 0,36 per cinque chilometri.

"Una scelta dalla quale non si torna indietro - ha detto Zaia - e che era dovuta dopo la prima sperimentazione che ci ha fatto vedere come i mezzi pesanti, che pagano di più, utilizzano l'intera tratta e sono l'80% mentre i mezzi più piccoli, il 20%, aiutano a smaltire il traffico interno". "A parità di chilometri - ha sottolineato - la Pedemontana diventa l'infrastruttura stradale a pagamento meno cara del Veneto".

La Pedemontana incassa al giorno oltre 500mila euro; previa sperimentazione, l'infrastruttura potrebbe vedere l'applicazione di una ulteriore scontistica, e in prospettiva diventare un'arteria a tre corsie.



