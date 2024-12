Colline Unesco Conegliano-Valdobbiadene,in 5 anni +26,4% turisti

Il 2024 si chiude con un bilancio turistico positivo per le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene: la destinazione Unesco registra un incremento del 26,4% negli arrivi rispetto al 2019 - anno dell'iscrizione del sito - e vede crescere il turismo internazionale, che rappresenta il 60% del totale. Lo rileva l'Associazione di tutela dell'area Unesco.

"I dati provvisori dei primi 10 mesi del 2024 confermano un anno straordinario per il nostro territorio che continua ad essere la destinazione che in Veneto cresce di più in percentuale - afferma la presidente Marina Montedoro - Abbiamo registrato un incremento del 26,4% degli arrivi rispetto al 2019 e dell'8,6% rispetto al 2023, con una presenza di turisti stranieri del 60% sul totale. Questi numeri testimoniano, non solo, la capacità attrattiva delle nostre colline, ma anche, l'efficacia delle strategie messe in campo per valorizzare le eccellenze locali e stimolare un turismo sostenibile, compatibile con le esigenze di un territorio patrimonio dell'umanità che per prima cosa deve essere tutelato



