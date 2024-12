Patriarca Venezia Moraglia, 'Giubileo sia l'anno della libertà'

"L'Anno Santo che si apre sia anche per noi l'anno della libertà dei figli di Dio. E come avvenne anche per Giuseppe e per Maria, condotti da Gesù lungo un percorso non facile e non immediatamente concepibile, anche noi siamo sollecitati a compiere un cammino di crescita e maturazione di fede e di speranza". Lo ha affermato il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, nell'omelia della celebrazione per l'apertura del Giubileo, nella Basilica di San Marco.

La celebrazione è stata preceduta dalla processione della croce, partita dalla vicina chiesa di San Zaccaria, e dall'entrata nella cattedrale veneziana.

"A noi capita - ha ricordato Moraglia - di ridurre le parole di Gesù, a manipolarle secondo quanto ci sembra vero, buono e giusto, portandole al nostro livello, al livello della cultura dominante. Insomma, siamo tentati di 'mondanizzare' la fede ed anche la Chiesa, rendendola un'organizzazione umana con finalità sociali in cui l'aggancio con l'unico Signore si riduce ad un pretesto, o ad un ripiego. Dobbiamo, invece, avere la pazienza e l'umiltà di non 'abbassare' le parole di Gesù e, piuttosto, di lasciarci condurre da esse, crescendo nella loro accoglienza.

C'è tanto da purificare in noi, in molti e diversi ambiti: la purificazione dell'intelligenza, della volontà, della memoria, dello sguardo, della parola e delle varie forme di linguaggio, arrivando anche a riscoprire il valore del silenzio", ha concluso.

In Veneto analoghe celebrazioni hanno aperto il Giubileo nelle diocesi della regione. Tra le iniziative, spicca quella di Vicenza dove oltre 700 ministranti, bambini e bambine, hanno riempito il presbiterio della Cattedrale nella celebrazione presieduta dal vescovo Giuliano Brugnotto.



