Altopiano di Asiago preso d'assalto, code alle piste da sci

L'Altopiano dei Sette Comuni è stato letteralmente preso d'assalto oggi, ultima domenica dell'anno. Sin dall'inizio della mattinata, complice la splendida giornata di sole, si sono registrati rallentamenti all'uscita del casello di Piovene Rocchette (Vicenza), dove termina l'autostrada A31 Valdastico Nord e poi sulla provinciale del "Costo", con traffico quasi paralizzato all'ingresso di Asiago e poi nel centro cittadino.

Forti rallentamenti anche nelle altre arterie che conducono in Altopiano, in particolare la "Fratellanza" che giunge dal Bassanese. Code chilometriche anche verso i comprensori sciistici, in particolare il Verena di Roana e le Melette di Gallio, dove si registra un afflusso record di sciatori, ma anche in direzione dei numerosi centri fondo del comprensorio montano.

Sotto il profilo turistico si va verso il tutto esaurito negli hotel e alberghi in vista della festività di fine anno e poi per la settimana successiva, sino al giorno dell'Epifania.





