Lsd nel frigo, polizia arresta 50enne nel Bellunese

Un uomo di 50 anni residente nel Bellunese è stato arrestato dalla polizia in seguito ad una perquisizione dominciliare nel corso della quale, nascosti tra gli alimenti in frigorifero, sono stati recuperati flaconcini contenenti in tutto 3,50 grammi di una soluzione liquida a base di acido lisergico.

La sostanza, nota negli anni Settanta come Lsd, è ritenuta tra i più potenti allucinogeni ed è attiva sulla psiche umana già con l'assunzione di 20 microgrammi.

Nell'abitazione gli investigatori hanno trovato anche una modesta quantità di cocaina, 350 euro in contanti e materiale idoneo al confezionamento delle dosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA