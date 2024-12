Cade in casa e resta bloccato, salvato dopo due giorni

E' caduto in casa e nell'impossibilità di lanciare l'allarme è rimasto a terra due giorni. La vicenda, che riguarda un 64enne ed è avvenuta ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza), si è conclusa positivamente dopo la segnalazione dei vicini, preoccupati per l'assenza del dirimpettaio che non si faceva vedere dal giorno di Natale e non rispondeva né al citofono né al cellulare. E' stata avvertita la Polizia locale dei Castelli che impossibilitata a mettersi in contatto con lui, ha proceduto con l'accesso forzato all'appartamento, effettuato con il supporto dei Vigili del fuoco di Arzignano. Una volta all'interno, la pattuglia ha trovato il cittadino steso a terra, cosciente ma in stato confusionale e visibilmente dolorante. I vigili hanno immediatamente richiesto l'intervento del personale medico del 118, che ha prestato le prime cure ed effettuato il trasporto in ambulanza al pronto soccorso di Arzignano, per le cure del caso: l'uomo non è in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA