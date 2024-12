Minacciano buttafuori con spray al peperoncino, un arresto

Un ragazzo di origine tunisina è stato arrestato e altri tre sono stati denunciati dalla Polizia di Padova, per aver minacciato con spray al peperoncino e un coltello un addetto alla sicurezza di un locale notturno.

L'episodio risale alla notte tra Natale e Santo Stefano, ed è stato reso noto oggi I quattro ragazzi erano stati allontanati dall'ingresso del locale perché non tesserati, e avevano reagito di fronte al diniego del "buttafuori", di 27 anni, accerchiandolo e minacciandolo. Un altro addetto, testimone del fatto, aveva però chiamato la polizia, inducendo il gruppetto a fuggire.

Gli agenti delle Volanti hanno rintracciato i ragazzi in un bar poco distante; uno di loro, minorenne, aveva lo spray al peperoncino. E' emerso che a luglio era scappato da una Comunità di Pordenone in cui era stato collocato dopo una rapina commessa a Jesolo (Venezia), in cui la vittima era stata aggredita con spray al peperoncino e minacciata con un coltello. Dopo la fuga era stata disposta dal Tribunale per i minorenni di Venezia l'aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere; il ragazzo è stato così portato alla Casa Circondariale per i minori a Treviso.

Degli ragazzi coinvolti, un minorenne senza fissa dimora è stato affidato a una Comunità del pordenonese, mentre gli altri denunciati per minacce aggravate.



