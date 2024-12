In Veneto due nuovi strumenti digitali a servizio del turismo

La Regione del Veneto lancia due nuovi strumenti digitali per rendere l'esperienza turistica più accessibile e su misura: "VenetoMyCard" e la web app "Veneto Around Me".

Sul sito ufficiale venetomycard.it è disponibile la card turistica che apre le porte alle principali attrazioni del Veneto a un prezzo conveniente e flessibile. Consente di creare un'esperienza personalizzata, collegando destinazioni geograficamente vicine o tematicamente affini. La card è modulabile online e utilizzabile per visitare attrazioni in tutta la regione.

Veneto Around Me è una web app progettata per una fruizione "on tour" del ricco patrimonio di contenuti e servizi del territorio. Integra le funzionalità del portale regionale del turismo www.veneto.eu, offrendo un'esperienza in tempo reale con eventi, punti di interesse, strutture ricettive ed esperienze proposti all'utente sulla base della sua posizione o della destinazione di interesse indicata.

"L'integrazione della promozione turistica tradizionale con il digitale - commenta l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner - ci permette di amplificare l'offerta della destinazione ed essere competitivi, offrendo ai visitatori un'esperienza di viaggio su misura, integrando tecnologie innovative e un'ampia rete di contenuti e servizi. Questi strumenti rappresentano una svolta per il turismo in Veneto: non solo valorizzano ogni angolo del nostro territorio, ma incentivano un'esplorazione più ampia e consapevole, creando connessioni tra destinazioni". La web app è scaricabile all'indirizzo venetoaroundme.regione.veneto.it.

La promozione di VenetoMyCard e Veneto Around Me avverrà anche grazie alla rete degli 80 uffici Iat regionali e ai partner del circuito "Veneto MY Card".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA