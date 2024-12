Minorenne schiaffeggia compagni di scuola, ammonito da Questore

Un 16enne che ha schiaffeggiato i compagni di scuola è stato ammonito dal Questore di Treviso.

Il fatto, ritenuto atto di bullismo, è accaduto in un istituto scolastico della provincia e nasce dall'istanza avanzata dalla madre della vittima, che si è rivolta ai Carabinieri per raccontare i soprusi subiti dal figlio ad opera del coetaneo.

Gli episodi di bullismo, in particolare, sono iniziati da quasi un anno, quando la vittima è intervenuta in difesa del cugino, anche lui nello stesso istituto scolastico, dopo che era stato schiaffeggiato dal 16enne.

Negli ultimi due mesi, il 16enne ha aggredito fisicamente, in due occasioni, l'ultima vittima: lo scorso novembre colpendola con diversi schiaffi, e pochi giorni dopo spintonandola, in entrambi i casi durante la ricreazione, alla presenza di decine di allievi dell'Istituto.

La vittima, insieme alla madre, ha avuto la forza di raccontare tutto ai Carabinieri e la Polizia di Stato, una volta venuta a conoscenza dei fatti, accertati anche attraverso le immagini raccolte sui social. si è immediatamente attivata per l'emissione del provvedimento monitorio.



