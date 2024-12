Investito sulle strisce, muore 60enne nel Vicentino

Un artigiano vicentino di 60 anni è morto per le ferite riportate in un investimento avvenuto a Noventa Vicentina (Vicenza) con il decesso che è sopraggiunto nella tarda serata di ieri in ospedale. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, residente nello stesso comune, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto dall'auto condotta da un padovano. A causa del violento impatto con il parabrezza, il 60enne ha riportato un grave trauma cranico e numerose fratture. Nonostante l'intervento immediato dei sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Noventa, che hanno trasportato il 60enne al reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza l'uomo è deceduto senza mai riprendere conoscenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Basso Vicentino e i carabinieri dI Noventa Vicentina per i rilievi.



