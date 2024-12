Un uomo di 44 anni è deceduto la scorsa notte a Spresiano (Treviso) per le lesioni riportate in uno scontro tra la sua automobile ed un secondo veicolo in transito sulla strada statale 13, a Spresiano (Treviso).

Ferito in modo lieve il conducente dell'altro mezzo. Sul posto sono intervenuti Suem, vigili del fuoco e carabinieri.





