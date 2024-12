Cori razzisti per Maignan a Verona,disposta 'ulteriore indagine'

Il Giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha chiesto alla Procura federale "una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili dei cori, allo stato della procedura dell'individuazione dei responsabili ed alla collaborazione, al riguardo, della società scaligera". La decisione si riferisce a quanto accaduto in occasione di Verona-Milan. Infatti a fine partita il portiere dei rossoneri Mike Maignan si era lamentato con l'arbitro Marinelli per dei cori razzisti nei suoi confronti partiti da un settore della tifoseria scaligera. Marinelli non aveva preso provvedimenti a gara in corso, ma evidentemente lo ha riportato nel proprio referto.

Sempre in relazione a Verona-Milan, è stato squalificato per un turno il ds dei gialloblù, Sean Sogliano, "per avere rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara" quando la gara stava volgendo al termine.

Squalificato per una giornata anche Guilbert del Lecce, che era stato espulso per un 'mani' intenzionale nel corso della partita contro la Lazio.



