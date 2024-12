Arriva a Venezia dal Qatar, arrestato per condanna definitiva

Un cittadino straniero, sul quale pendeva un ordine di carcerazione, è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dopo essere sceso da un volo proveniente da Doha (Qatar).

Dai controlli più approfonditi espletati dai poliziotti è emerso a suo carico un ordine di esecuzione per la carcerazione, per la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Bologna nel novembre 2023 per violenza sessuale continuata, commessa in provincia di Ferrara nel 2018.

L'uomo è stato condotto dai poliziotti alla Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove dovrà scontare tre anni di reclusione e la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.



