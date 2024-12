Maltrattava la madre, le si avvicina arrestato

Un 58enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Schio (Vicenza), per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in danno della madre, con contestuale attivazione del braccialetto elettronico. Nei giorni scorsi, alla centrale operativa dell'Arma scledense, era giunto un "alert" del dispositivo di controllo, con cui veniva segnalata la presenza dell'uomo vicino all'abitazione dei congiunti.

L'immediato intervento dei militari ha consentito di rintracciarlo mentre usciva dall'abitazione della madre e vista la flagranza del reato è stato arrestato. A seguito dell'udienza di convalida tenutasi in Tribunale a Vicenza è stato convalidato l'arresto ed applicata la misura cautelare ai domiciliari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA