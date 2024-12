Abodi 'anno da incorniciare per la pallavolo donne italiana'

"Un 2024 da incorniciare per la pallavolo femminile italiana che, dopo il meraviglioso oro olimpico delle Azzurre, ci fa gioire per la schiacciante vittoria al Mondiale per club della Imoco Volley Conegliano". Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

"Complementi alle ragazze che hanno riportato il titolo mondiale che la società veneta aveva già conquistato nel 2019 e 2022, a tutto il club dei presidenti Piero Garbellotto e Pietro Maschio, e ai partner che contribuiscono in modo prezioso alla buona vita della società - ha aggiunto -. Complimenti anche alla Numia Vero Volley Milano per il terzo posto conquistato nella competizione iridata dalle atlete del club presieduto da Aldo Fumagalli e Alessandra Marzari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA