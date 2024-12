Rapinarono e ferirono 22enne, tre arresti a Treviso

Tre giovani, un 15enne e due di 18 e 19 anni, sono stati arrestati su ordine della magistratura ed ora si trovano in carcere perché accusati di tentato omicidio e rapina pluriaggravata in concorso relativamente all'episodio registrato il 12 dicembre scorso nel centro di Treviso durante il quale un 22enne era stato picchiato, rapinato e gravemente ferito con una bottiglia infranta.

L'evento aveva avuto come protagonisti 10 ragazzi di entrambi i sessi, sei dei quali minorenni, i quali si erano scagliati contro la vittima per ragioni presumibilmente connesse al traffico di stupefacenti.

Le indagini della polizia hanno consentito, nei giorni seguenti, di attribuire un'identità a tutti i presenti e di assegnare a ciascuno di essi le rispettive responsabilità per l'accaduto. L'aggredito si trova ancora ricoverato all'ospedale di Treviso in gravi condizioni.



