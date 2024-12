Di Francesco, Venezia comincia ad avere identità

"Siamo andati in difficoltà nell'ultima mezz'ora con l'ingresso di Pavoletti, con il Cagliari che è diventato padrone dei palloni alti, ma sono contento della prestazione: siamo rimasti sempre molto corti e anche grazie alle super parate di Stankovic abbiamo portato a casa un successo in una gara fondamentale". Loi ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, dopo la vittoria del suo Venezia sul Cagliari.

"La squadra inizia ad avere un'identità forte - ha precisato - e si vede sul campo. La gioia della vittoria dobbiamo però già metterla da parte, perché io sono già concentrato sul Napoli".

"Oristanio è un ragazzo straordinario - ha concluso - che va trattato coi guanti bianchi. Sta trovando sempre maggiore continuità, cosa che in passato non era accaduto E' un giovane di grandi prospettive. Non vi dico se Spalletti mi ha già chiesto informazioni, ma essendo uno dei migliori talenti della nuova generazione lascio a voi la risposta".



