Venezia, Polizia di Stato ha controllato 40 mila persone

A Venezia la Polizia di Stato ha controllato quasi 40mila persone e più di 8.676 veicoli. 2225 sono state le persone denunciate all'Autorità Giudiziaria e 248 gli arrestati. Inoltre sono stati organizzati e coordinati dalla Questura di Venezia 1.516 servizi di controllo straordinario del territorio, che hanno coinvolto anche le altre Forze di Polizia.

E' una parte del bilancio dell'attività del 2024 illustrata dal Questore Gaetano Bonaccorso.

Tutti servizi - è stato detto - volti a prevenire la criminalità e a rintracciare soggetti socialmente pericolosi, ma anche a predisporre, grazie all'attività dell'Ufficio Immigrazione e dalla Divisione Polizia Anticrimine e della Polizia Amministrativa e Sociale, tutti gli adempimenti necessari all'irrogazione di misure amministrative.

Nel corso dell'anno, la Polizia di Stato di Venezia ha effettuato 100 accompagnamenti di cittadini stranieri irregolari e con precedenti penali e di polizia ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio dislocati nel territorio nazionale e 33 rimpatri diretti nei Paesi di Origine.

In un'ottica di prevenzione, stati irrogati 290 Fogli di Via Obbligatori che hanno allontanato soggetti socialmente pericolosi e con precedenti di polizia dalle diverse città della Provincia di Venezia. Ben dieci richieste di Sorveglianza Speciale all'Autorità Giudiziaria, con cui sono state segnalate dai poliziotti persone particolarmente pericolose gravitanti nell'area veneziana.

Per i reati contro le donne sono stati emessi complessivamente 117 ammonimenti di cui 64 per atti persecutori e 53 per violenza domestica.

n soggetto indagato del reato di atti persecutori verso l'ex compagna.

Intensa anche l'attività finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità diffusa.

Per la sicurezza pubblica, nel corso dell'anno, sono stati emessi 44 Daspo a carico di tifosi locali e non, che hanno messo in atto comportamenti violenti o pericolosi per l'ordine pubblico.



