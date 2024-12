Esplode colpi di fucile durante un litigio, ferito un 76enne

Un anziano di 76 anni è rimasto ferito oggi da un colpo di fucile da caccia esploso da un suo compaesano con il quale stava litigando. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio a Castelcucco (Treviso), nei pressi di via Collalto, in una zona boschiva. A sparare un 60enne, conoscente del primo, che dapprima ha esploso due colpi in aria, poi ne ha scaricato un terzo a terra, che di rimbalzo ha ferito il 76nne alla gamba destra. L'uomo non è grave; è stato trasportato in ospedale a Treviso dove è stato medicato e si trova tuttora, ricoverato non in pericolo di vita. Il 60enne è stato rintracciato nella sua abitazione ed è stato preso in consegna dai Carabinieri, così come il fucile che deteneva senza permesso. Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA