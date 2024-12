I C arabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni di Pieve del Grappa (Treviso) nella cui abitazione sono stati trovati 32 chilogrammi di hashish confezionato in panetti e 2,7 di marijuana essiccata.

I militari hanno anche recuperato denaro contante per 25.500 euro, probabile ricavato dell'attività di vendita della sostanza.

Le accuse per l'indagato sono di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



