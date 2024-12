Zaia, non so nulla di slittamento elezioni regionali a 2026

"Non so nulla su un eventuale slittamento al 2026 delle elezioni regionali, a oggi saranno in autunno 2025. Così si aprono scenari di inquietudine, a partire dall'affluenza alle urne, perché è irrituale andare a votare a ottobre. Ma non si sa ancora nulla". Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa di fine anno. Sul fronte dei mandati, invece, "non posso dire nulla. L'unica novità - ha precisato - è se il Governo impugnerà o meno la legge della Campania, perché se dovesse passare, autorizzerebbe i 4 mandati", e a quel punto tutti i governatori uscenti "col blocco dei mandati dovrebbero guardare a questo fatto atipico", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA