Si finge colf per derubare 6 famiglie: denunciata 44enne

Si finge colf per derubare sei famiglie, ma è stata smascherata e denunciata una 44enne di Vedelago (Treviso) dai carabinieri di Istrana e Castelfranco Veneto. Le accuse sono di furto, ricettazione e minaccia.

Le indagini hanno accertato che, tra maggio e novembre 2024, la donna, con precedenti, utilizzando un profilo Facebook dove si proponeva come collaboratrice domestica in cerca di impiego, ha ottenuto l'accesso a sei abitazioni private nei comuni di Istrana, Morgano e Castelfranco Veneto per effettuare giornate di prova. Durante il periodo di prova, avrebbe approfittato della distrazione dei proprietari per sottrarre contanti, gioielli e altri beni di valore.

I carabinieri hanno rinvenuto, presso negozi di "compro oro" della zona, gioielli sottratti a una donna di 63 anni di Istrana, per un valore stimato in 2.000 euro. Inoltre, sono state recuperate fotografie di monili del valore complessivo di 5.000 euro, asportati ad altre vittime: una 45 enne, due 42enni e un 86 anni tutti di Castelfranco Veneto; una37enne di Istrana.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, delegata dalla Procura, i militari hanno trovato un computer e piccoli elettrodomestici risultati rubati ad una coppia di Morgano. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. La donna è stata altresì denunciata per il reato di minaccia, avendo intimorito una delle vittime che voleva rivolgersi agli investigatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA