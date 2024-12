Sequestrate 4.109 felpe e t-shirt con marchi contraffatti

LA Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 4.109 articoli (felpe e t-shirt), riportanti i marchi contraffatti Dsquared2 e Valentino..

L'operazione è avvenuta dopo il controllo di un furgone carico di capi di abbigliamento, destinati da una società trevigiana a una di Rovigo, che, a seguito degli approfondimenti, sono risultati contraffatti. Il controllo si è poi esteso alle società mittente e di quella destinataria della merce ed ha così consentito di individuare una vera e propria produzione illecita di felpe e t-shirt riportanti le note griffe di moda, eseguita al di fuori della normale filiera di produzione. I finanzieri hanno sequestrato ulteriori prodotti contraffatti, cartamodelli e numerosi files necessari per la stampa dei due brand sui tessuti, e sono stati acquisiti concreti elementi di prova in ordine ai rapporti commerciali tra le due società. Per tali ragioni è stato segnalato alla Procura di Treviso il rappresentante legale della società trevigiana, che eseguiva la stampa sui tessuti, per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi con segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni nonché per ricettazione. Anche l'amministratore unico della società rodigina, che provvedeva al confezionamento e alla successiva rivendita, è stato segnalato alla Procura polesana per commercio di prodotti con segni falsi nonché, anche in questo caso, per ricettazione. La merce sequestrata avrebbe portato ad un guadagno di 375.000 euro.



