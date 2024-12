Pallavolo: Mondiale Club donne; semifinale è Conegliano-Milano

La Numia Milano ha chiuso al secondo posto nel proprio gruppo, l'A, del Mondiale per club donne a Hangzhou, e sfiderà quindi l'Imoco Conegliano nella semifinale di domani. In pratica, si tratterà del rematch della finale dell'ultima Champions League, che le venete vinsero a maggio per 3-2.

Paola Egonu e compagne hanno avuto la certezza di essersi piazzate seconde dopo che le cinesi del Tianjin hanno vinto per 25-19 il primo set della loro sfida di oggi contro il Gerdau Minas, conquistando matematicamente il primato nel girone davanti a Milano e guadagnando la semifinale contro le brasiliane del Dentil Praia Clube.

Per vincere il proprio gruppo, e quindi evitare il derby italiano con Conegliano in semifinale, la Numia Milano avrebbe avuto bisogno di una vittoria del Gerdau Minas sul Tianjin per 3-0 con massimo 28 punti di scarto.

La semifinale mondiale Conegliano-Milano avrà inizio alle 12.30 ora italiana, con diretta tv in streaming su Dazn e Vbtv.Nell'altra semifinale si affronteranno Tianjin e Dentil Praia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA