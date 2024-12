Pallavolo: Mondiale Club donne, Conegliano-Rockets Kawasaki 3-0

Terza vittoria in altrettante partite per l'Imoco Conegliano nel Mondiale per club donne di pallavolo in corso a Hangzhou, in Cina. Le 'pantere' venete, che puntano al loro terzo titolo iridato, hanno battuto le giapponesi del Red Rockets Kawasaki (campionesse d'Asia) per 3-0 (25-21, 25-20, 25-19). Con questo successo Conegliano ha chiuso al primo posto nel girone B del torneo e ora attende di conoscere chi sarà la sua rivale nella semifinale di domani.

E' possibile, anzi probabile, che sia la Numia Milano di Paola Egonu e Myrian Sylla, chje dovrebbero chiudere al secondo posto nel gruppo A, a meno che le brasiliane del Gerdau Minas non battano le cinesi del Tianjin per 3-0 con massimo 28 punti di scarto nella partita in programma oggi a partire dalle 12.30 ora italiana. Intanto assieme a Conegliano nel girone A sono passate alle semifinali le brasiliane del Dental Praia Clube.



