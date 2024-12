Il Pandoro Magico, rivisitazione favola lirica di Gloria Bruni

La rivisitazione dell'opera Il Pandoro Magico di Gloria Bruni sarà rappresentata nella Sala Filarmonica di Verona domani 21 dicembre 2024 ore 15 riservato a giovani e alle loro famiglie per "A Teatro in famiglia: sogniamo ad occhi aperti!" di Arena Young, progetto della Fondazione Arena di Verona. Da sempre interessata al mondo ed alle esigenze dell'infanzia, Gloria Bruni torna alla ribalta con questa nuova opera, che ha lo scopo di accostare i giovani spettatori alla musica lirica in modo giocoso, come già avvenuto per la sua opera 'Pinocchio', che ha riscosso un grande successo internazionale.

'Il Pandoro Magico' è una favola lirica della durata di un'ora, che porta sul palcoscenico solisti, orchestra ed un coro di voci bianche ed è suddiviso in 11 quadri, in cui il protagonista Pandoro affronta varie vicissitudini. In questa opera Gloria Bruni rivisita una fiaba popolare nordeuropea per raccontare ai giovani spettatori argomenti di attualità, come la questione della fame nel mondo e la corretta alimentazione (aria 'Omega tre'), il bullismo e la questione ambientale (aria 'Una danza così bella'), ma anche argomenti più intimisti ed universali come la bellezza della vera amicizia e la gioia di aiutare il prossimo.

«Credo che l'Opera sia un mezzo efficace per comunicare con le nuove generazioni in maniera allegra e giocosa - ha dichiarato la compositrice Gloria Bruni - nel caso de 'Il Pandoro Magico' questo vale anche di più, poiché riscopriamo l'attualità delle nostre radici culturali, attraverso un'antica favola popolare che è ancora in grado di comunicare ai ragazzi di oggi valori universali e senza tempo».

Questo spettacolo, su libretto di Lauro Ferrarini, è diretto dal maestro Paolo Facincani. Sul palco si esibiranno i cantanti Nicolò Rigano, Tatiana Maria Meira De Aguiar, Maria Giuditta Guglielmi e Pierre Todorovich, accompagnati dall'Orchestra areniana e dal Coro di voci bianche Alive. La regia è di Catia Pongiluppi ed i costumi di Christian Celadon. 'Il Pandoro Magico' trae ispirazione da 'Der Verzauberte Pfannkuchen', mini-opera scritta da Gloria Bruni nel 2018 e rappresentata in occasione dell'Avvento alla Staatsoper di Amburgo. Quella mini-opera, che si avvalse della direzione straordinaria di Kent Nagano, su libretto di Freya Steinhagen ed Eva-Maria Schattauer, raccontava le peripezie di una frittella che infine riusciva a realizzare un vero e proprio miracolo di Natale.

Nella sua carriera artistica Gloria Bruni ha esplorato, e continua a farlo, formati musicali molto diversi fra loro, sviluppando i temi a lei più cari, quello della musica religiosa e di antiche melodie popolari: formati musicali in ognuno dei quali è riconoscibile la sua versatilità stilistica. Tra le sue numerose opere sono da ricordare 'Pinocchio', che ha debuttato alla Laeiszhalle di Amburgo nel 2008, ed ha girato il mondo (Napoli, Parma, Minsk, Losanna, Frutillar in Cile). Ed il progetto 'Creazione', opera per orchestra, solisti e coro, in cui Gloria Bruni traspone in musica il mistero della creazione dell'universo. Quest'opera è stata eseguita per la prima volta nel 2022 a Venezia e replicata nella Hauptkirche St. Katharinen ad Amburgo nel 2023 e nel 2024 a Berlino, nella Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis Kirche per il 70° anniversario del CERN.



