Aggredisce la fidanzata, 23enne arrestato da Polizia a Vicenza

Un romeno di 23 anni è stato arrestato dalle 'volanti' della questura di Vicenza per aver aggredito la fidanzata. Gli agenti sono intervenuti dopo che al 113 era giunta una segnalazione di una lite tra una donna e un uomo e che quest'ultimo era particolarmente aggressivo tanto da spingere la vittima, facendola cadere a terra.

Al loro arrivo, i poliziotti si sono visti affrontare dal 23enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, in maniera particolarmente violenta venendo aggrediti prima a voce e poi con morsi e calci. Il giovane è stato immobilizzato, a fatica, e portato in questura dove è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale. Uno degli agenti ha riportato escoriazioni varie, con prognosi di 7 giorni.

Il 23enne è stato anche denunciato anche per l'aggressione alla fidanzata che ha riferito che il compagno aveva questi atteggiamenti violenti perchè geloso ma che non voleva sporgere denuncia. Il questore, valutata l'assoluta gravità del comportamento dell'uomo e la sua spiccata pericolosità sociale ha emesso nei sui confronti un ammonimento (misura di prevenzione contro la violenza di genere), un avviso orale ed un con divieto di ingresso e stazionamento (il cosiddetto Daspo Willy) presso tutti gli esercizi pubblici / bar della provincia di Vicenza per 3 anni (in caso di violazione è prevista la reclusione da un anno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro).



