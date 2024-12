Lavoro in 'nero' e irregolarità, stop a tre aziende nel Veronese

L'attività di tre aziende veronesi sono state sospese dopo che i che i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verona hanno scoperto lavoratori 'in nero' ed irregolarità Il Nil ha trovato in un laboratorio tessile a Isola della Scala due lavoratori in nero, di cui uno irregolare in Italia, sui 17 presenti. L'accertamento è stato svolto con il supporto dei colleghi di Villafranca di Verona e della polizia locale. Le violazioni accertate in materia di sicurezza sono state 8, complessivamente sono state irrogate ammende e sanzioni per oltre 60.000 euro. Il titolare è stato denunciato per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui l'omessa redazione del documento di valutazione rischi, l'omessa nomina del medico competente, l'assenza della sorveglianza sanitaria dei dipendenti, la non conformità delle attrezzature utilizzate prive dei requisiti di sicurezza, dispositivi antincendio non revisionati e l'assenza di un piano di emergenza ed evacuazione inoltre il laboratorio risultava privo della corretta illuminazione.

L'attività dell'azienda è stata sospesa. In un altro controllo del Nil, assieme ai carabinieri di Illasi, sono stati trovati in un'azienda agricola due lavoratori in nero su otto presenti di cui uno privo di permesso di soggiorno. Anche in questa occasione l'attività dell'azienda è stata sospesa e comminata una sanzione amministrativa per 11.000 euro oltre alla denuncia del titolare. A Legnago invece è stata sospesa un'attività di centro massaggi per la presenza di una lavoratrice in nero.

Titolare denunciato anche per irregolarità dell'attività che è stata anch'essa sospesa e sanzioni per 28.000.



