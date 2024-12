Eroica Caffè apre in Citylife a Milano

Il concept 'Eroica Caffè' sbarca a Milano. Nel 2025 la società di Nicola Rosin, legata al modo del ciclismo classico e della manifestazione che ne rappresenta l'eccellenza, l'Eroica , aprirà un nuovo locale a Milano, nell'area di Citylife. Sarà la prima di tre nuove aperture previste nel corso dell'anno.

Lo sbarco a Milano corrisponde ad una importante novità societaria, l'ingresso in Eroica Caffè dell'imprenditore IIvan Totaro, fondatore della catena di ristoranti Hamerica's. Con due location di successo, a Milano e Padova, e un ruolo centrale negli eventi legati al mondo 'Eroica', la società chiuderà il 2024 con un fatturato stimato di 3 milioni di euro, puntando a raddoppiare questa cifra entro il 2025.

Totaro guiderà il marchio in questa fase di crescita; l'obiettivo - spiega una nota - è consolidare il business in Italia e aprire i primi due caffè all'estero entro due anni.





